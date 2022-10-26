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Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdiği tespit edilen, 1'i Türk 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

26.10.2022 - 07:28 | | Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) -
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Teröle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri,  daha önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren, sonrasında ise yasa dışı yoldan ülkeye girerek örgütün Yamaçlı Grubu'na dahil oldukları belirlenen 1'i Türk 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin evlerini saptayan TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ekipleri, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdıkları evlerde yaptığı aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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