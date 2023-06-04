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Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan yangına müdahale ediyor.

04.06.2023 - 16:26 | | DHA
Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı

İlçenin Orhan Gazi Mahallesi'nde bir buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter sevk edildi. Ekipler, karadan ve havadan çalışma başlattı.

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