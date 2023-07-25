Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

2 KİŞİ BALKONDAN ATLADI

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği komşu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 kişi paniğe kapılıp, balkondan atladı. 2'nci kattaki evlerinin balkonundan atlayan 2 vatandaş, kaldırıldıkları Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise bazı ahırlar yıkıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban Adana'daki orta ve ağır hasarlı binaların tarandığını şu ana kadar herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

KULLANILMAYAN 2 BİNANIN DUVARLARI YIKILDI, YOLA KAYA DÜŞTÜ



Adana'nın Kozan ilçe merkezli depremde Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü. Uğurlubağ Mahallesi'ni Kozan ilçesine bağlayan kara yolu ise kapandı. Kozan'da ayrıca kullanılmayan eski 2 binanın duvarları yıkıldı. Adana'da 6 Şubat depreminde ağır ve orta hasar alan binalarda hasar olup olmadığı araştırılıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır.

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem sonrası açıklamada bulundu. Sezer şu ifadeleri kullandı: Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir.

"YIKILAN BİR BİNA YA DA YARALANAN YOK"

DHA muhabiri Can Çelik, "Depremden sonra herhangi bir kötü Haber bize ulaşmadı. Yıkılan bir bina ya da yaralanan bir kişiyle ilgili bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

"STRES ALANINDA DEĞİŞİM VAR"

Daha önce Adana ile ilgili sık sık uyarılar yapan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan sarsıntıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Görür, şunları ifade etti:

"Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var."

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: BU DEPREMİN KENDİ ARTÇILARI DA OLACAKTIR

Burada gaz birikimi var. Bu depremler olağan. Fay Çardak ilçesinden Kozan'a kadar ulan bir faydır. Bu birikimin bir şekilde boşaltılması gerekiyordu. 5.5'lik depremde bunun işareti. Bazı hocalar daha büyük depremler bekliyor ama bu bölgede benim düşüncem daha büyük bir deprem olmayacak. Bu depremin kendi artçıları da olacaktır.

En az 1 yıl o bölgede küçük de olsa çok sayıda deprem görülecektir. Sığ bir deprem olması zeminde daha fazla hissedilmesi demektir. 5 ve 5.5 gibi depremlerde şiddetli sarsıntı olması zeminden kaynaklanan bir olay.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: ÇOK KÜÇÜMSENECEK BİR DEPREM DEĞİL

Çok küçümsenecek bir deprem değil. Yapısal hasar görmüş binalarda daha ciddi hasarlar verebilir. Elbistan depremine yakın bir yerde. Bir yerde deprem olduğunda o bölgede rahatlama olur ama iki uçta gerilime neden olur.

4.5'in 30 katı daha büyük bir deprem 5.5. Hissetmeyen yoktur. Deprem bölgelerindeki hasarlı binaların yanından bile geçmemek lazım. Elbistan depreminin güneye doğru gerilim taşıdığı belli. Öngörülerin gerçekleşmesini yaşıyoruz. Umarın herhangi yaralanma olmamıştır. Kötü yapılarda hasar olabilir.

Bu bölgede daha önce yaşadığımız gibi büyük deprem yaşanmaz anacak 6.5’a kadar deprem olabilir. Bunu izlemek gerekiyor. Biz deprem ülkesiyiz.

Bunu paniklemek değil de uyarıcı deprem olarak görmek lazım. Bizim depremden kaçışımız yok. Türkiye’nin yüzde yüzünde depremden etkilenebilecek yapılar var. Marmara’yı konuşuyoruz, mutlaka deprem gerçekleşecek. Bunları yaşayacağız. İnşallah can kayıplı depremler yaşamayız.

15-20 saniye sürmüştür. İnsanlar balkondan atlıyor veya merdivenlere yöneliyor, çok tehlikeli. Bölge faylarla kaplı. Buna hazırlıklı olmak lazım. Türkiye’de 5.5 ‘u geçen her Deprem hasar bırakabiliyor, özellikle kırsal kesimde.