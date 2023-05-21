Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21.05.2023 - 15:54 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.46'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 6,67 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 21, 2023
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Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-21
Saat:15:46:13 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:36.237 E
Derinlik:6.67 km
Detay:https://t.co/wWLgIzGQCX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi