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Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21.05.2023 - 15:54 |
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.46'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 6,67 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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