Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili adli soruşturma yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor" derken, futbolculara yönelik adli bir soruşturmanın da bulunmadığını söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesindeki Adalet Sarayı'nın açılışında konuşan Bakan Tunç, şunları söyledi;

"Spor sahalarımızda bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil. Hiç hoş değil. Spor kardeşliktir, barıştır, dostluktur. Dostluğa ve kardeşliğe vesile olması gerekirken, düşmanlığa vesile olması kabul edeceğimiz bir durum değil. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. Bu kanun 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, o dönem ben de Adalet Komisyonu üyesi olarak parlamentoda görev yaparken birlikte çıkardığımız bir kanun. Bu kanunun amacı, spor müsabakaları öncesinde, esnasında sonrasında spor sahalarında ya da spor müsabakalarına gidiş-geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan önemli bir kanun. Bu kanunun uygulanması çerçevesinde bugüne kadar uygulama devam etti. Müsabakanın ardından gözaltılar gerçekleştirildi. Sahaya inen taraftarlar, futbolculara yönelik saldırılar sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı.

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Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor. O kamera görüntüleri de izlenerek, bu konuda kimler kusurluysa, Cumhuriyet Başsavcımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla hepimiz bu noktada özellikle sporda bu tür şiddet olaylarının olmaması anlamında sorumlu kişilerin sorumlu davranması noktasındaki düşüncelerimizi de tekrar ediyoruz.

"FUTBOLCULARA YÖNELİK ADLİ BİR SORUŞTURMA BULUNMAMAKTADIR"

Futbolcularla ilgili şu anda herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların, sporculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara da yönelik soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Futbolculara yönelik adli bir soruşturma bulunmamaktadır."

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Bakan Tunç, konuşmasının ardından Kozan Adliye Sarayı'nı gezdi. Daha sonra olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, "Spor sahalarımızda bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil. Hiç hoş değil. Spor kardeşliktir, barıştır, dostluktur. Dostluğa ve kardeşliğe vesile olması gerekirken, düşmanlığa vesile olması kabul edeceğimiz bir durum değil. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. Bu kanun 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, o dönem ben de Adalet Komisyonu üyesi olarak parlamentoda görev yaparken birlikte çıkardığımız bir kanun. Bu kanunun amacı, spor müsabakaları öncesinde, esnasında sonrasında spor sahalarında ya da spor müsabakalarına gidiş-geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan önemli bir kanun. Bu kanunun uygulanması çerçevesinde bugüne kadar uygulama devam etti. Müsabakanın ardından gözaltılar gerçekleştirildi. Sahaya inen taraftarlar, futbolculara yönelik saldırılar sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı işlemleri devam ediyor. Kamera görüntüleri de izlenerek burada kimler bu konuda kusurluysa, gerekli adli soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla hepimiz bu noktada özellikle sporda bu tür şiddet olaylarının olmaması anlamında sorumlu kişilerin sorumlu davranmasını noktasındaki düşüncelerimizi tekrar ediyoruz" dedi.

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Futbolculara yönelik herhangi bir soruşturmanın söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Tunç, "Burada sahaya girip futbolculara saldıran 38 kişi tespit edildi. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe Kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Orada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki birtakım yanlış paylaşımlar sonrası oluşan bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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