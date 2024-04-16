Adalar'da çifte bayram! Binlerce Türk çıkartma yaptı

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması bayramda başarılı geçti. Bayram haftasında Yunan adalarına giden Türk turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre üç kat arttı. Geçen yıl nisan ayının ilk 10 gününde Midilli’ye 390 turist gelirken, bu sayı 3 bin 800’e çıktı. Sakız Adası’na gelen turist sayısı 2 bin 716’dan 4 bin 993’e, Samos’a gelen turist sayısı 299 iken 2 bin 851’e, Kos’a gelen turist sayısı 2 bin 400’den 3 bin 300’e, Rodos’a gelen ise 2 bin 320’den 5 bin 726’ya yükseldi.

Toplamda, bu beş adaya gelen turist sayısı 2023’te 5 bin 969 iken şimdiden 20 bin rakamını aştı. Turizmciler adalara giden Türk turistlerin memnun olduğunu ve yoğunluğun sezonda da devam etmesini beklediklerini söylüyor. Ayrıca adalara giden feribotların kalktığı Çeşme, Ayvalık, Kuşadası, Marmaris ve Fethiye gibi bölgelerde de kalan tatilciler buradaki esnafın da yüzünü güldürdü.

ADA SAKİNLERİ MEMNUN

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ant1 televizyonuna, kapıda vize uygulaması sayesinde Türk turistlerin Yunan adalarına rahatça gelebildiğini ve ada sakinlerinin bu gelişmeden çok mutlu olduğunu söyledi. Adalardan sorumlu Bölge Valisi Kostas Moutzouris ise “Adalar turistlerle dolup taşıyor. Türkiye’den gelen her ziyaretçi, charter uçuşlarla gelen ziyaretçilere göre yaklaşık iki kat daha fazla yerel ekonomiye katkı sağlıyor” dedi.

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YOĞUNLUK DEVAM EDECEK

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan, “Türkler adaya gitmekten çok memnun. Enflasyonist ortamda Türkiye biraz pahalı kaldı. Yunan adaları daha uygun kalıyor. Özellikle vize krizinin olduğu dönemde kapı vizesi biz turizmcilere ilaç gibi geldi. İnsanlar artık yeni yerler keşfedip, daha bakir yerleri görmek istiyor” dedi. Bu bayram gerçekleşen yoğunluğun sezonda da devam edeceğini beklediklerini belirten Ceylan, “Önümüzde Kurban Bayramı da var ve aynı yoğunluğu o zaman da bekliyoruz. 23 Nisan’da da yine bir yoğunluk olur. Yunan adalarının tek gelir kaynağı biz Türkleriz, çok da iyi para bırakıyoruz. Bu yüzden devamı gelir” değerlendirmesini yaptı.

TÜRK ESNAFININ DA YÜZÜ GÜLDÜ

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9 günlük bayram tatilinde adaya gidecekler gideceği bölgede de kaldı. Çeşme, Kuşadası, Ayvalık, Marmaris’teki esnafın da yüzü güldü. Bu bölgelerde turizm hareketliliği yaşandı. Engin Ceylan, “Kapı vizesi toplam 7 gün. 7 gününü de insanlar adada geçirmedi. Gittikleri yerde de bizim ekonomimize fayda sağladı. Yunan adaları ile bizler bir koordinasyon halinde olduğumuz sürece her iki ülke arasında çok ciddi bir ekonomik turizm katkısı sağlanacaktır. Hem karşı taraf hem Türk yerel esnaf çok ciddi gelir elde edecektir” dedi.

KUŞADASI’NA TATİLCİ İLGİSİ

-Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan da, “Kuşadası, bu bayramda da tatilcilerin tercihi oldu. Samos’a kapı vizesi uygulamasının başlamasıyla birlikte, bayramda karşıya geçmek için de Kuşadası’na gelen pek çok misafirimiz oldu. Bu da çarşılarımızı, restoranlarımızı, konaklama ve birbirine bağlı sektörleri olumlu etkiliyor. Ancak, acentalardan gelen bilgiye göre, Samos gümrüğü tarafından kapı vizesiyle geçiş sayısının günlük bazda sınırlı tutulması, diğer geçişi olan adalara göre geçişlerin daha az olmasına sebep oluyor. İlgili acentaların görüşmelerini sürdürdüğü bu konuda rahatlama olduğu zaman, karşıya geçmek için Kuşadası’na gelecek misafirlerimiz daha da artacaktır” bilgisini verdi.

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GECELİK ORTALAMA BİN LİRA

Peki adalardaki otellerde konaklamanın bedeli ne? Konaklama hizmeti sunan firmalardan nisanda bir gece iki kişi için otel fiyatlarını inceledik. Adalarda en uygun seçenekli otellerde gecelik fiyatlar ortalama 1.000 liradan başlıyor. Ancak daha lüks otellerde konaklamak istenirse gecelik 3 bin ila 5 bin lira arasında bir fatura çıkıyor.

-Kos’ta (İstanköy) bir gecelik konaklama iki kişi için 1.200 liradan başlıyor.

-Midilli’de bir gecelik konaklama iki kişi için 1.235 liradan başlıyor.

-Sakız’da bir gecelik konaklama iki kişi için 1.548 liradan başlıyor.

-Samos’da bir gecelik konaklama iki kişi için 1.582 liradan başlıyor.

Rodos’ta bir gecelik konaklama iki kişi için 968 TL liradan başlıyor.

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İDO SAMOS’A 4 BİN TÜRK GÖTÜRDÜ

-İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Samos adası seferlerine 6 Nisan’da başladı. İDO Genel Müdürü Murat Orhan, Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “6 - 14 Nisan tarihleri arasında toplamda 8 bin yolcu taşımışız. 4 bin kişi gitmiş 4 bin kişi dönmüş. Yolcuların yaklaşık yarısını Seferihisar’dan yarısını Kuşadası’ndan taşıyoruz. Henüz sezon açılmamışken bu kadar yoğun yolcu talebi bizi çok memnun etti. Tabii ki ilk seferler olması nedeniyle kapıda vize uygulamasında bazı aksaklıklar yaşanabiliyor.

Adaya indiğinizde kapıda vize ile adaya giriş yapmak isteyen yolcularımızın bekleme süreleri Schengen vizesi ya da yeşil pasaport ile giriş yapmak isteyen yolcularımıza göre biraz daha uzun olabiliyor. Bu durum uygulamanın henüz çok yeni olması nedeniyle Yunan makamlarındaki sistemsel bazı sorunlardan kaynaklanıyor. Özellikle bayram döneminde kapıda vize uygulamasıyla giriş yapmak isteyen yolcularımıza konu hakkında bilgi verdik.”