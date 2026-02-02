GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAçıklama geldi! 6 Şubat'ta deprem izni
HaberlerGündem Haberleri Açıklama geldi! 6 Şubat'ta deprem izni

Açıklama geldi! 6 Şubat'ta deprem izni

02.02.2026 - 20:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Açıklama geldi! 6 Şubat'ta deprem izni

Kahramanmaraş Valiliği, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verileceğini ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların idari izinli sayılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik v.s.) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Güncel Haberler

Açıklama geldi! 6 Şubat'ta deprem izni
#Gündem

Açıklama geldi! 6 Şubat'ta deprem izni

Ramazan öncesi vatandaşın hakkı korunacak! Bu yapanların canı çok yanacak
#Ekonomi

Ramazan öncesi vatandaşın hakkı korunacak! Bu yapanların canı çok yanacak

Berat Kandilinde 100 rekat nafile namaz rehberi: Bölüm bölüm kılınışı, niyeti ve rivayet edilen fazileti
#Gündem

Berat Kandilinde 100 rekat nafile namaz rehberi: Bölüm bölüm kılınışı, niyeti ve rivayet edilen fazileti