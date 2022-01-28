Açık cezaevi izinleriyle ilgili son dakika kararı! 31 Ocak'tan itibaren...
Açık cezaevi izinleriyle ilgili son dakika kararı. Bakanlık resmen açıkladı. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne? CTE 2022 Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? sorunu yanıt buldu. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.
28.01.2022 - 19:19 |
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.