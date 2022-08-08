Abdülhamid Han ilk seferini yapıyor

Erdoğan törende Abdülhamid Han’ın merakla beklenen ilk görev yerini açıklayacak, ayrıca “Mavi Vatan” ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hak ve menfaatlerine ilişkin önemli mesajlar verecek. Erdoğan,akşam saatlerinde de Konya’da 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış törenine katılacak.

YUNAN BASINI ABDÜLHAMİD HAN'I DİLİNDEN DÜŞÜRMÜYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında enerji gündemini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulunmuştu. Derin sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın filoya kazandırılan dördüncü gemi niteliğinde olduğunu hatırlatan Dönmez, tarih verdi ve şu açıklamayı yapmıştı:

Onu da Akdeniz’de ilk görev yerine uğurlayacağız. 9 Ağustos’ta bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu’ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

ÖZELLİKLERİNİ ANLATA ANLATA BİTİREMEDİLER

Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre, Bakan Dönmez'in açıklamaları, Yunan basınında geniş yer buldu. Yunanistan merkezli Atina 984, "Türk sondaj kulesi 9 Ağustos'tan itibaren Akdeniz'de" manşetiyle verdiği haberde, geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabildiğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca, "238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki dev gemi Türkiye'de yedinci nesil gemi olarak sınıflandırılıyor ve Türk filosunun en güçlüsü olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verdi.

ERT News adlı Yunan haber sitesi ise, haberi Fransız haber ajansı AFP'ye dayandırdı ve Türkiye'nin 9 Ağustos'ta Akdeniz'deki kıyılarında gaz aramasını yeniden başlatacağını yazdı.

CNN Greece, Yüzer sondaj kulesi "Abdülhamid Han" 9 Ağustos'ta Türkiye tarafından denize iniyor" başlığını kullandı. Haberde, Bakan Dönmez'in, daha önce de sondaj kulesinin Ağustos ayının ilk 15 gününde Doğu Akdeniz'e çıkacağını belirttiği hatırlatıldı.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Abdülhamid Han, önceki adıyla Cobalt Explorer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu bir ultra derin su sondaj gemisi. 238 metre uzunlukta, 42 metre genişlikte ve 62 bin groston ağırlığında olan gemi, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han gemisinin kolaylaştırıcı bir teknolojiye sahip olduğunu ifade etmiş, dokuz katlı olan gemide bir helikopter pisti de bulunduğunu ifade etmişti.