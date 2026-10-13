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ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Guilfoyle'dan istifası istendi

13.10.2026 - 19:13Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: WASHINGTON (İHA)

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Guilfoyle'dan istifası istendi

Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'dan istifa etmesini istediğini açıkladı. Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından Guilfoyle istifa ettiğini duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan ve dün resmen görevine başlayan Beyaz Saray’ın yeni Sözcüsü Katie Zacharia, ilk basın toplantısını düzenledi. Zacharia, Trump hükümetinin ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'dan istifa etmesini istediğini açıkladı. Zacharia, "Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik. Kendisi ekibimiz için çok değerli bir isim oldu ve kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

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Beyaz Saray’ın açıklamasının ardından Guilfoyle istifa etti

Beyaz Saray’ın açıklamasının ardından Guilfoyle, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Guilfoyle, "ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi olarak görev yapmak benim için bir onurdu. Dünyanın tarihteki en büyük ülkesini temsil etme ayrıcalığını bana emanet ettikleri için Sayın Başkan Donald J. Trump'a ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'da her zaman minnettar kalacağım" dedi.

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Büyükelçi olarak ilk gününden itibaren, Başkan Trump'ın "Önce Amerika" politikasını ilerletmek, Yunanistan ile ABD arasındaki stratejik ittifakı güçlendirmek ve Amerikan halkına somut kazanımlar sunmak için çalıştığını aktaran Guilfoyle, "Büyükelçiliğimizin ABD enerji liderliğini pekiştirme, ekonomik iş birliğini geliştirme ve ABD’nin Güneydoğu Avrupa'da vazgeçilmez bir lider olarak kalmasını sağlama konusunda üstlendiği rolden ötürü özellikle gurur duyuyorum" diye konuştu.

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Hakkındaki iddialara değinen Guilfoyle, "Hakkımda son dönemde ortaya atılan iddialara da değinmek istiyorum. Bu iddialar tamamen asılsızdır; adımı, itibarımı ve dürüstlüğümü kararlılıkla savunma niyetindeyim. Mesleki hayatımı adalete hizmet etmeye, doğru olanı savunmaya ve Amerika'yı müstesna kılan değerleri korumaya adadım. Asılsız suçlamaların onlarca yıllık kamu hizmetimi gölgelemesine izin vermeyeceğim. Başkan Trump'a ve Bakan Rubio'ya duyduğum minnet ve saygı sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Birlikte başardıklarımızla gurur duyuyorum; Başkan Trump'ın ve onun ‘Amerika’yı Yeniden Büyük Yap’ (Make America Great Again) misyonunun sadık bir destekçisi olmaya her zaman devam edeceğim. Büyükelçilik görevim sona eriyor olsa da Başkan Trump'a, ‘Önce Amerika’ hareketine ve sevdiğim ülkeme olan bağlılığım asla bitmeyecektir" dedi.

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Trump, Guilfoyle'dan memnun olmadığını söylemişti

Trump, dün Guilfoyle'u görevden almayı düşündüğünü belirterek gazetecilere, "Memnun değiliz" demişti. ABD basınında yer alan haberlerde, Guilfoyle’nin Yunan bir yetkiliyi tehdit ettiği ve uygunsuz hediyeler ve hizmetler kabul ettiği iddia edilmişti. Guilfoyle’nin büyük bir kredi kartı borcunun ödenmesi karşılığında Trump yönetimi içindeki nüfuzunu kullanmayı teklif ettiği öne sürülmüştü.

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