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ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı Bass, Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

14.04.2024 - 20:45 | | Kadircan GÜLER/ ANKARA, (DHA)
ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı Bass, Türkiye'ye geliyor

Diplomatik kaynaklaradan edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanının eş başkanlıklarında 7-8 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil, ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesi bekleniyor. (DHA)

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