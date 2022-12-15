ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkonsolosu'nun eşinin kaza yaptığı haberlerini yalanladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri'nin Şişli'de trafik kazası yaptığı haberlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “ABD Başkonsolosu’nun eşi, haberlere konu olan kaza sırasında İstanbul’da olmayıp, herhangi bir trafik kazasına karışmamıştır. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz” denildi.