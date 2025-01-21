AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen otel yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Alevlerle mücadele eden ilk müdahale ekiplerinin inanılmaz cesaretini onurlandırıyoruz. Avrupa, bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde, sevgili Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.