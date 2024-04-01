'AB Karadeniz Havzası' programının son proje teklif başvuruları başladı

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; AB'nin 2007-2013 bütçeleme döneminden bu yana Türkiye'nin de katılım sağladığı, AB'nin Doğu Avrupa, Güney Kafkaslar ve Akdeniz havzasındaki komşu devletler arasında iş birliğini kuvvetlendirme amacı güden ve Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında yürütülen 'Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı', 2021-2027 dönemi ikinci çağrısından 25 il yararlanacağı söylendi.

Program Türkiye'de; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de uygulanacak. Programa söz konusu illerde bulunan valilikler, kaymakamlıklar, il müdürlükleri, bölge müdürlükleri, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları/idareleri/birlikleri, odalar, borsalar, kooperatifler, üniversiteler, araştırma merkezleri, enstitüler, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullar, vakıflar, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları başvurabilecek.

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8 ÜLKE PROGRAMA DAHİL

Çağrı kapsamında; bütçe aralığı 250 bin avro ile 500 bin avro arasında olan ve inşaat/altyapı yatırımı içermeyen projeler küçük ölçekli projeler, bütçesi 501 bin avro ile 1,5 milyon avro arasında yer alan ve inşaat/altyapı yatırımı içeren projeler standart projeler olarak sınıflandırılacak. Küçük ölçekli projeler en fazla 18 aya kadar, standart projeler en fazla 30 aya kadar uygulanacak. Proje bütçelerine yüzde 10 oranında proje ortakları tarafından eş finansman sağlanacak. Programa Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan da katılacak ve bu ülkelerin program alanına dahil olan bölgelerdeki kurum ve kuruluşlarla proje ortaklığı geliştirmesi şart koşulacak.

ÜYE OLMAYAN DEVLETİN PROJESİNE ORTAK OLACAK

Çağrının ortaklık şartlarına göre, her iki kategorideki proje başvurularında program ülkelerinden en az 1 AB üyesi ülkenin ve en az 1 AB üyesi olmayan ülkenin geliştirilecek proje ortaklığında yer alması gerecek. Küçük ölçekli projelerde en az 3, en fazla 4 kurum ve kuruluşla, standart projelerde ise en az 4, en fazla 6 kurum ve kuruluşla ortaklık kurulabilecek. Küçük ölçekli projeler kapsamında; ekosistem temelli iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi, doğanın ve yeşil altyapının korunması, kirliliğin azaltılmasına yönelik projeler geliştirilebilecek. Standart projeler kapsamında da daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa hedefi altında araştırma ve yenilik kapasitelerinin, ileri teknolojilerin benimsenmesi ve geliştirilmesi gibi konularda proje fikirleri sunulabilecek. Çağrıya başvurmak isteyenler, proje başvurularını programın internet sayfasında yer alan Ortak Elektronik İzleme Sistemi (JeMS) üzerinden çevrim içi olarak 28 Haziran 2024’e kadar yapabileceği ifade edildi.

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