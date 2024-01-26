9 ilde “Sibergöz-18” operasyonu: 28 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak “Sibergöz-18” operasyonları düzenlendi.

28 şüphelinin, Türkiye’nin önde gelen araç kiralama firmasının internet sitelerinin oltalama yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, “Araç Kiralama Bedeli” adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra, kapora bedeli, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.