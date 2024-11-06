8 ilde polise taş atanlara yönelik operasyon: 140 kişi yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde güvenlik kuvvetlerine taş atıp fiziki saldırıda bulunan, güvenlik görevlilerini ve vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
06.11.2024 - 16:34 |
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır." denildi.