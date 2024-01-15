78 ilde 'Mercek 9' operasyonunda 1668 silah ele geçirildi; 2036 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "78 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-9' operasyonlarında 1230 ruhsatsız tabanca ve 163 ruhsatsız kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 1393 tabanca yakalandı. İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek" dedi. (DHA)