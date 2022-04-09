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75 ilin defterdarı değişti! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı...

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır atanırken; Hazine ve Maliye Bakanlığında 5 il defterdarı görevden alındı, toplam 75 il defterdarlığında değişikliğe gidildi. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Faruk Cirit ve Murat Deliçay; Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rençber, Ömer Nuri Türkşen, Halil İbrahim Kurdoğlu; İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Koç atandı.

09.04.2022 - 09:46 | | DHA
75 ilin defterdarı değişti! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Faruk Cirit ve Murat Deliçay; Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rençber, Ömer Nuri Türkşen, Halil İbrahim Kurdoğlu; İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Koç atandı.

75 İL DEFTERDARLIĞINA ATAMA 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İmirgi görevden alınarak yerine Serhat Köksal getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında Antalya, Bartın, Denizli, Ordu ve Gaziantep defterdarları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereği görevlerinden alındı. Toplam 75 il defterdarlığına ise yeni defterdarlar atandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine 13 başmüfettiş, Ticaret Müfettişliğine ise 11 müfettiş atandı.

Kararla birlikte yapılan diğer atamalar ve görevden almalar ise şöyle;

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak görevden alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mustafa Kemal Aran getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Kadir Uysal atandı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur görevden alınarak yerine Haluk Yılmaz getirildi. 

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75 ilin defterdarı değişti! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı...

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