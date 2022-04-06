Yeni büyükelçiler belli oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bazı büyükelçilerin görev değişikliğiyle ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Brüksel Büyükelçiliği'ne Bekir Uysal, İslamabad Büyükelçiliği'ne de Mehmet Paçacı atandı. Listede 36 isim bulunuyor. İşte yeni karara göre atanan büyükelçiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:
Hırvatistan - Yavuz Selim KIRAN
Belçika - Bekir UYSAL
Letonya - Şule ÖZTUNÇ
Finlandiya - Deniz ÇAKAR
İsveç - Yönet Can TEZEL
Danimarka - Rıza Hakan TEKİN
Meksika - İlhan Kemal TUĞ
Avusturya - Levent ELER
Fas - Ömer Faruk DOĞAN
Güney Kore - Salih Murat TAMER
Ekvator Ginesi - Adnan KEÇECİ
Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Hüsnü Murat ÜLKÜ
Pakistan - Mehmet PAÇACI
Estonya - Başak TÜRKOĞLU
Gine-Bissau - Ali Sait AKIN
Namibya - Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN
El Salvador - Gül BÜYÜKERŞEN
Gürcistan - Ali Kaan ORBAY
Bolivya - Ertan YALÇIN
Kamboçya - Ülkü KOCAEFE
Zimbabve - Berna KASNAKLI VERSTEDEN
Kenya - Subutay YÜKSEL
Venezuela - Naci Aydan KARAMANOĞLU
Sudan - İsmail ÇOBANOĞLU
Moldova - Uygar Mustafa SERTEL
Filipinler - Niyazi Evren AKYOL
Nijer Cumhuriyeti - Özgür ÇINAR
Kolombiya - Beste PEHLİVAN SUN
Malezya - Emir Salim YÜKSEL
Ekvator - Makbule Başak YALÇIN
Arnavutluk - Tayyar Kağan ATAY
Burundi - Alp IŞIKLI
Madagaskar - İshak Ebrar ÇUBUKÇU
Moritanya - Akif MENEVŞE
Kuveyt - Tuba Nur SÖNMEZ
Macaristan - Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU