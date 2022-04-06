GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYeni büyükelçiler belli oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HaberlerGündem Haberleri Yeni büyükelçiler belli oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
ABONE OL

Yeni büyükelçiler belli oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı büyükelçilerin görev değişikliğiyle ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Brüksel Büyükelçiliği'ne Bekir Uysal, İslamabad Büyükelçiliği'ne de Mehmet Paçacı atandı. Listede 36 isim bulunuyor. İşte yeni karara göre atanan büyükelçiler...

06.04.2022 - 10:36 |
Yeni büyükelçiler belli oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:

Hırvatistan - Yavuz Selim KIRAN

Belçika - Bekir UYSAL

Letonya - Şule ÖZTUNÇ

Finlandiya - Deniz ÇAKAR

İsveç - Yönet Can TEZEL

Danimarka - Rıza Hakan TEKİN

Meksika - İlhan Kemal TUĞ

Avusturya - Levent ELER

Fas - Ömer Faruk DOĞAN

Güney Kore - Salih Murat TAMER

Ekvator Ginesi - Adnan KEÇECİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Hüsnü Murat ÜLKÜ

Pakistan - Mehmet PAÇACI

Estonya - Başak TÜRKOĞLU

Gine-Bissau - Ali Sait AKIN

Namibya - Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN

El Salvador - Gül BÜYÜKERŞEN

Gürcistan - Ali Kaan ORBAY

Bolivya - Ertan YALÇIN

Kamboçya - Ülkü KOCAEFE

Zimbabve - Berna KASNAKLI VERSTEDEN

Kenya - Subutay YÜKSEL

Venezuela - Naci Aydan KARAMANOĞLU

Sudan - İsmail ÇOBANOĞLU

Moldova - Uygar Mustafa SERTEL

Filipinler - Niyazi Evren AKYOL

Nijer Cumhuriyeti - Özgür ÇINAR

Kolombiya - Beste PEHLİVAN SUN

Malezya - Emir Salim YÜKSEL

Ekvator - Makbule Başak YALÇIN

Arnavutluk - Tayyar Kağan ATAY

Burundi - Alp IŞIKLI

Madagaskar - İshak Ebrar ÇUBUKÇU

Moritanya - Akif MENEVŞE

Kuveyt - Tuba Nur SÖNMEZ

Macaristan - Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU

GÜNCEL HABERLER

Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

Milyonlarca çiftçiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı, oranlar değişti

Milyonlarca çiftçiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı, oranlar değişti

Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

Sıradaki Haber
İETT zam 2022! İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre İETT tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

İETT zam 2022! İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre İETT tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

Sıradaki Haber
1000 komiser yardımcısı alınacak! Komiser yardımcısı başvuru şartları nelerdir, PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı başvuruları nasıl yapılır?

1000 komiser yardımcısı alınacak! Komiser yardımcısı başvuru şartları nelerdir, PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı başvuruları nasıl yapılır?

Sıradaki Haber
Rusya, Ukrayna’ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

Rusya, Ukrayna’ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

Sıradaki Haber