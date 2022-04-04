MEB resmen duyurdu! Flaş atama kararı, 16 Mayıs'ta başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. MEB'in kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İl milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere yarışma sınav yoluyla eğitim müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav sonrasında başarılı olan adaylar arasından, alanlar bazında en yüksek puandan başlamak üzere alınması planlanan eğitim müfettiş yardımcısı kadrosunun iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

SÖZLÜ VE YAZILI SINAV OLACAK

Adaylar, 160 liralık sınav ücretini ödedikten sonra 16-27 Mayıs tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yazılı sınav 26 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da tek oturum şeklinde yapılacak ve sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav ise 15-26 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da MEB Beşevler Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.