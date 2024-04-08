71 ilde 'Mercek-16' operasyonu: 912 silah ele geçirildi

Açıklamayı İçişleri Bakani Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 71 ilde "Mercek-16" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince 4 gündür devam eden operasyonlarda, 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktardı.