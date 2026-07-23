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Gündem7 katlı binada korku dolu anlar! Patlamanın ardından alevler yükseldi
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7 katlı binada korku dolu anlar! Patlamanın ardından alevler yükseldi

23.07.2026 - 16:46Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
7 katlı binada korku dolu anlar! Patlamanın ardından alevler yükseldi

İstanbul Şişli’de 7 katlı binanın -2’nci katında elektrik kofrasının patlaması sonucu yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Rumeli Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada saat 12.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın -2’nci katında bulunan elektrik kofrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu.

Patlama sonrası yangın çıkması üzerine haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da içeride mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kofrada hasar meydana geldi.

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