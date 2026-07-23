26 Temmuz’da ne sınavı var? 2026 AGS ne zaman? AGS saat kaçta, kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek?
26 Temmuz’da hangi sınav yapılacak? 2026 AGS saat kaçta başlayacak? AGS kaç dakika sürecek? Sınav saat kaçta bitecek? Öğretmen adaylarının gündeminde yer alan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için geri sayım sürerken, sınav tarihi, başlangıç saati, soru sayısı ve oturum süreleri de merak ediliyor. İşte 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak AGS ve ÖABT sınavlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
26 Temmuz’da hangi sınav yapılacak? 2026 AGS saat kaçta başlayacak? AGS kaç dakika sürecek? Sınav saat kaçta bitecek? Öğretmen adaylarının gündeminde yer alan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için geri sayım sürerken, sınav tarihi, başlangıç saati, soru sayısı ve oturum süreleri de merak ediliyor. İşte 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak AGS ve ÖABT sınavlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
26 TEMMUZ’DA NE SINAVI VAR?
Öğretmen adaylarının son günlerde en çok araştırdığı konular arasında “26 Temmuz’da ne sınavı var?” sorusu yer alıyor. ÖSYM takvimine göre 26 Temmuz 2026 Pazar günü Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak.
MEB Akademisi sürecinde yer almak isteyen adaylar için AGS büyük önem taşırken, ilgili branşlarda ÖABT oturumu da aynı gün gerçekleştirilecek. Bu nedenle binlerce aday sınav saatlerini, sürelerini ve oturum detaylarını araştırıyor.
2026 AGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS), 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Sınava katılacak adayların, sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uygun şekilde sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Geç kalan adaylar sınav salonlarına alınmayacağından sınav günü zaman planlamasının dikkatle yapılması tavsiye ediliyor.
AGS OTURUM BİLGİLERİ
Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2026 Pazar
Başlangıç Saati: 10.15
Soru Sayısı: 80
Sınav Süresi: 110 dakika
2026 AGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
AGS kapsamında adaylara toplam 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.
Sınav için adaylara 110 dakika süre tanınacak. Bu süre içerisinde adayların tüm soruları cevaplaması ve optik formlarını eksiksiz şekilde doldurması gerekecek.
Öğretmen adaylarının sınava hazırlanırken süre yönetimine özel önem vermesi, başarı açısından kritik unsurlar arasında gösteriliyor.
2026 AGS KAÇTA BİTECEK?
Saat 10.15'te başlayacak olan AGS oturumu, 110 dakikalık sürenin sonunda 12.05'te sona erecek.
AGS Saatleri:
Başlangıç: 10.15
Süre: 110 dakika
Bitiş: 12.05
Bu nedenle adayların sınav günü öğle saatine kadar sınav merkezlerinde bulunmaları gerekecek.
AGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
2026 Akademi Giriş Sınavı'nda adaylara toplam 80 soru yöneltilecek.
AGS sonuçları, öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi süreçlerinde kullanılacak puanların oluşturulmasında önemli rol oynayacak.
ÖABT SAAT KAÇTA YAPILACAK?
AGS'nin ardından gerçekleştirilecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.
ÖABT'de adaylara 50 soru yöneltilirken, sınav süresi branşa göre değişiklik gösterecek.
ÖABT Süreleri
İlköğretim Matematik
Matematik
Fizik
Fen Bilimleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Bu alanlarda sınav süresi 90 dakika olacak.
Diğer branşlarda ise adaylara 70 dakika süre verilecek.