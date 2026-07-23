26 Temmuz’da ne sınavı var? 2026 AGS ne zaman? AGS saat kaçta, kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek?

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Öğretmen adaylarının son günlerde en çok araştırdığı konular arasında “26 Temmuz’da ne sınavı var?” sorusu yer alıyor. ÖSYM takvimine göre 26 Temmuz 2026 Pazar günü Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak.



MEB Akademisi sürecinde yer almak isteyen adaylar için AGS büyük önem taşırken, ilgili branşlarda ÖABT oturumu da aynı gün gerçekleştirilecek. Bu nedenle binlerce aday sınav saatlerini, sürelerini ve oturum detaylarını araştırıyor.