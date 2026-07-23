Yalova-Armutlu yolu açılıyor! Yolculuk süresi yarıya düştü
Yalova ile Armutlu arasındaki ulaşımı hızlandıracak dev proje yarın hizmete giriyor. 6 tünel, 4 viyadük ve 5 köprüyle hayata geçirilen yeni yolla seyahat süresi 60 dakikadan 30 dakikaya inerken, güvenli ve konforlu ulaşımın yanı sıra yıllık 260 milyon liralık tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Yalova-Armutlu Yolu’nun yarın hizmete açılacağını ve projenin tamamlanmasıyla Yalova'nın turizm, sanayi ve denizcilik açısından önem taşıyan Armutlu güzergahında ulaşım standardının önemli ölçüde yükseltileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, ayrıca proje kapsamında Yalova’yı Esenköy ve Armutlu’ya bağlayan toplam 45 kilometrelik güzergahın 2,5 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, Esenköy geçişini oluşturan 10,7 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol, 31,8 kilometresinin sathi kaplamalı tek yol standardında inşa edildiğini de kaydetti.
Bakan Uraloğlu, toplam 45 kilometrelik Yalova-Armutlu yolunun Esenköy kesiminde hayata geçirilen proje kapsamında 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 hemzemin kavşağın inşa edildiğini belirterek, "Projeyle Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresini 60 dakikadan 30 dakikaya düşürdük. Vatandaşlarımız daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak" dedi.
Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca ulaşım konforunu artırmayacağını, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Yalova-Armutlu Yolu ile zamandan 240 milyon lira, yakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yılda 900 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.
Yalova'nın son yıllarda artan yatırımları, gelişen tersaneleri, turizm potansiyeli ve sanayi altyapısıyla bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline geldiğine de dikkat çeken Bakan Uraloğlu, yeni yolun hem ekonomik hareketliliği destekleyeceğini hem de bölgenin ulaşım altyapısını daha güçlü hale getireceğini belirtti.