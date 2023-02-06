7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem hasarlı binayı böyle yıktı

10 şehirde 1541 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda hummalı bir şeklide sürüyor.

Öğle saatlerinde yaşanan artçı sarsıntı ile merkez Battalgazi ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı bina yerle bir oldu. Bölgede arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri bulunurken onlar da büyük tehlike atlattı. Hasarlı binanın yıkılma anı da İHA ekibi tarafından anbean kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi artçı depremin 7.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemelerini ve yıkım yaşanan noktalarda bulunulmamasını istiyor.