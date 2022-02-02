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65 yaş ve üzeri için son dakika kararı! Bakan Koca resmen duyurdu

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yayımladı. Bakan Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir" dedi.

02.02.2022 - 19:41 |
65 yaş ve üzeri için son dakika kararı! Bakan Koca resmen duyurdu

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşı Turkovac gündemi ile toplandığını belirterek, ele alınan konuları sıraladı. 

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Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğunun teyit edildiğini aktaran Bakan Koca, "Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir'de vaka sayıları son iki haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir" ifadelerini kullandı.

Hastane doluluk oranlarının bazı illerde zorlayıcı seviyelere ulaştığını aktaran Koca, ülke genelinde servis yatakları doluluk oranını yüzde 57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranını yüzde 68,7 ve solunum cihazı doluluk oranını yüzde 31 olarak açıkladı. Koca ayrıca, mevcut seyrin hastane kapasitelerini zorlamayacağını kaydetti.

Bakan Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir" açıklamasında bulundu.

Yerli aşı Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatının şehir hastanelerine başladığını aktaran Koca, açıklamaya şöyle devam etti:

"Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden kendi aşımız kendi gücümüz Turkovac'ı güvenle olabilirler. Yapılan tüm analizlerde salgının en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır. Büyüklerimizi korumalı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliyiz. Büyüklerimizi korumanın bir yolu da gençlerin aşılarının tam olması esasıdır. Aşılar bizi hastalıktan ve hastalığın etkilerinden korur. Maske ise uygun şekilde kullanıldığında hastalığın bulaşmasını engeller. Maske kullanımına özen göstermeli, aşılarımızı ihmal etmemeliyiz."

 

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