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Gündem2 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
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2 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

02.02.2022 - 19:27 |
2 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" ifadelerini kullandı.

2 Şubat koronavirüs tablosu İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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