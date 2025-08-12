60 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar! Son çare çevre illere yöneldiler

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem60 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar! Son çare çevre illere yöneldiler
12.08.2025 - 15:54

Kaynak: İHA

Yüksek maaşa rağmen iş gücü sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki birçok işletme, 60 bin TL maaş teklifine rağmen uygun personel bulamıyor. Çözümü ise il dışından gelecek çalışanlarda aramaya başladılar. Bu kapsamda farklı şehirlerden başvurular alınmaya başlandı

Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da, bazı sektörlerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle inşaat ve mobilya sektörlerinde aylık 60 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak personel bulunamıyor.

Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

60 bin TLye çalışacak eleman bulamıyorlar Son çare çevre illere yöneldiler

Boyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını, buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekten güçlük çektiklerini söyledi.

ÇEVRE İLLERDEN DE BAŞVURU BEKLİYORLAR

50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı.

 

