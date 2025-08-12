Erzincan'dan çıktı dünya markası oldu! Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre kapış kapış alıyor, Hollanda, ABD ve Çin kapıda bekliyor

2

Erzincan Bögert Maden Suyu Fabrikası Müdürü Kenan Çeribaşı, AA muhabirine, üretimi iki katına çıkarmalarına rağmen talebi yetiştirmekte güçlük çektiklerini söyledi.Yaz sezonunda satışların zirveye çıktığını belirten Çeribaşı, yurt içi ve yurt dışından çok ciddi talep olduğunu, ellerinden geldiği kadar bütün talepleri karşılamaya çalıştıklarını anlattı.Yoğun talep üzerine hem kapasite artırımı yaptıklarını hem de vardiya sistemini değiştirdiklerini dile getiren Çeribaşı, "Haziran ayına kadar günlük saatte 12 bin olarak üretim yapıyorduk, tek vardiya çalışıyorduk. Şimdi Ağustos ayı itibarıyla saatte 15 bin ve çift vardiyaya döndük. Yani 8 saat değil de 16 saat boyunca çalışmaktayız. Doğal olarak üretimimiz tamamen iki katına çıkmış durumda. Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre'ye ürünümüz gidiyordu, bu ay itibarıyla da Hollanda'ya satış yapacağız. Sırada ABD ve Çin de var. İlk sevkiyatı Çin'e ağustos sonunda yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.