Süphan Dağı’nın saklı hazinesi! Arıcıların yeni gözdesi, bölge ekonomisine büyük katkı...

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İlçeye bağlı Aydınlar beldesinin Süphan Dağı eteklerindeki zengin bitki örtüsü ve temiz hava, arıcılığa önemli katkı sağlıyor. İlkbahar ve yaz aylarında açan binlerce çiçek, bölgedeki arıcıların kaliteli ve doğal bal üretmesine imkân sunuyor. Süphan Dağı'nın eteklerinde kurulan kovanlarını kuran arıcılar, hem bölge ekonomisine hem de kırsal kalkınmaya destek veriyor.