Hatay'da hayata geçti: İki ilçede düzenlemeye gidildi
07.07.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:
Hatay Büyükşehir Belediyesi şehir trafiğini daha güvenli,hızlı ve düzenli hale getirmek amacıyla Antakya ve Arsuz’daki bazı kavşaklarda yeni düzenlemelerini hayata geçirdi.
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kavşağı, Antakya Havalimanı Kavşağı ve Arsuz Pirinçlik Kavşağı’nda sağ şeritler transit geçiş koridoruna dönüştürülerek trafik akışı yeniden düzenlendi.
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HBB, düzenlemeyle kavşaklardaki bekleme sürelerinin azaltılması, trafik yoğunluğunun dengelenmesi ve sürüş güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
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