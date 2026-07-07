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Hatay'da hayata geçti: İki ilçede düzenlemeye gidildi

07.07.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:

Hatay Büyükşehir Belediyesi şehir trafiğini daha güvenli,hızlı ve düzenli hale getirmek amacıyla Antakya ve Arsuz’daki bazı kavşaklarda yeni düzenlemelerini hayata geçirdi.

1Hatay'da hayata geçti: İki ilçede düzenlemeye gidildi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kavşağı, Antakya Havalimanı Kavşağı ve Arsuz Pirinçlik Kavşağı’nda sağ şeritler transit geçiş koridoruna dönüştürülerek trafik akışı yeniden düzenlendi.

2Hatay'da hayata geçti: İki ilçede düzenlemeye gidildi

HBB, düzenlemeyle kavşaklardaki bekleme sürelerinin azaltılması, trafik yoğunluğunun dengelenmesi ve sürüş güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

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3Hatay'da hayata geçti: İki ilçede düzenlemeye gidildi