57. ATAK helikopteri envantere girdi!

Terör örgütüyle mücadelede büyük öneme sahip olan ATAK helikopterinin 57'ncisi de TSK'nın envanterine girdi. Envantere giren ATAK helikopterindeki yeni özellik ise dikkat çekti.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57’nci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopterimiz, Millî IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri olma özelliğini taşıyor.