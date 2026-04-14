Gündem5 il için uyarı! Sağlığı etkileyecek düzeyde olacak
HaberlerGündem Haberleri 5 il için uyarı! Sağlığı etkileyecek düzeyde olacak

5 il için uyarı! Sağlığı etkileyecek düzeyde olacak

14.04.2026 - 18:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

5 il için uyarı! Sağlığı etkileyecek düzeyde olacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de akşam saatlerinden sonra toz taşımı yaşanacağı belirtilip, vatandaşlardan olası olumsuzluklar karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ndeki 5 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Açıklamada, Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bölgemiz genelinde (İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Manisa) 14.04.2026 Salı günü akşam saatlerinden itibaren 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

5 il için uyarı! Sağlığı etkileyecek düzeyde olacak
5 il için uyarı! Sağlığı etkileyecek düzeyde olacak

