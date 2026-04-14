5 il için uyarı! Sağlığı etkileyecek düzeyde olacak

Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ndeki 5 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Açıklamada, Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bölgemiz genelinde (İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Manisa) 14.04.2026 Salı günü akşam saatlerinden itibaren 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

