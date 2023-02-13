5.2 büyüklüğündeki sarsıntı korkuttu: Artçı mı deprem mi?

Kandilli Rasathanesi’nin 5.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 2.6 km olarak açıklandı. Depremin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün “Demin deprem bölgesinde Başkavak-Hekimhan/Malatya’da 5.2 deprem oldu. Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7.6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu” ifadeleri tartışmaları da beraberinde getirdi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Osman Bektaş, “5.2’lik sarsıntı için ‘bağımsız’ demek yerine ‘beklenen artçılardan biri’ demek daha doğru olur. Malatya fayındaki 5.2’lik sarsıntı 7.7 ve 7.6’lık iki depremin yüklemesiyle oluşan artçıdır. Depremlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz stres transferine bağlı olarak gelişebilecek büyük deprem riskleri fay hatlarının geçtiği yerlerde her zaman vardır” dedi.

"VERİ TOPLAMAK GEREK"



Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Malatya fayında incelemelerde bulunacaklarını ifade ederken, “Twitter’dan bazı uzmanların sürekli büyük deprem olacağına ilişkin paylaşımları halkın psikolojisini bozuyor. Malatya fayının tek parçada kırılması 7.4’e varacak deprem üretebilir ancak 5.2 büyüklüğünde depremden sonra bunun olacağı anlamına gelmiyor. Arazide veri toplayıp konuşmak uygun olur” diye konuştu.

"STRES DÜZENSİZLİĞİ OLDU"



Deprem Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş da şunları söyledi: “İki büyük depremden sonra stres düzensizliği oldu. Tetiklenmiş bağımsız bir depremden sonra ille de büyük deprem olacağını söylemek mümkün olmadığı gibi, bu şekilde nasıl bir mesaj verildiğini anlamakta güçlük yaşıyorum. Malatya halkı zaten diken üzerinde. Malatya fayı içinde birçok ikincil kırıklar var. Bu fayın büyük deprem tekrarlama aralığı bilinmezken yorum yapılmasını garipsiyorum.”