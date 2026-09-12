4880 kilometre çapa sahipti: Gezegenin 23 kilometre daraldığı keşfedildi

Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni Merkür’ün çapının 23 kilometreye kadar küçüldüğü belirlendi. Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi’nden araştırmacılar, NASA’nın Messenger uzay aracının verilerini inceleyerek Merkür’deki küçülmenin önceki tahminlerden yüzde 30 fazla olabileceğini ortaya koydu. Günümüzde yaklaşık 4 bin 880 kilometre çapa sahip olan Merkür’ün çapında, oluşumundan bu yana 23 kilometreye varan, yaklaşık yüzde 0,47’lik daralma yaşandığı hesaplandı. Gezegenin çapı, Dünya’nın çapının yaklaşık yüzde 38’ine denk geliyor.

Daralmanın izleri kaydedildi

Araştırmacılar, Merkür’ün büyük demir çekirdeğinin milyarlarca yıl boyunca soğuyup büzülmesinin yüzeyde kırışıklıklar oluşturduğunu belirtti. Engebeli yüzey ve göktaşı çarpmalarının daralmanın izlerini gizlediği kaydedildi.