4 evladını yurda verip eski eşiyle TikTok’ta dans eden adama Müge Anlı'dan tepki!

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. Afet Hanım ile evli olan 33 yaşındaki 6 çocuk baba Samet bir süre önce sırra kadem bastı. Eşi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Samet'in evi terk edip eski eşiyle kaçtığını anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kısa sürede bulunan 6 çocuk babası ise bugün canlı yayına çıktı. Müge Anlı eşini terk edip eski karısıyla TikTok'ta dans videoları çekip nispet yapan adama tepki gösterdi.

"4 ÇOCUĞUNU YUVAYA VERİP…"

Anlı, "33 yaşındasın 6 çocuğun var. 4 çocuğunu yuvaya verip bu kadından iki çocuk nasıl yapabiliyorsun? Ben şunu anlayamıyorum. Kaç lira para veriyorsun devlete senin çocuklarına bakıyor diye?

MÜGE ANLI: BUNUN 16 TANE DAHA OLUR

Niye para vermiyor sayın devlet büyükleri. 4 çocuğu yuvaya veriyor 2 tane daha yapıyor. Bunun daha 16 tane daha olur. Hiç kusura bakmayın ama ben vergisini veren milyonlarca Türk vatandaşının sesi olarak konuşuyorum.

"O KADINDAN O KADINA GİDEN ADAMIN ÇOCUKLARINA BİZ NEDEN BAKIYORUZ?"

Ben bir tanesine anca bakabiliyorum. Peki ben niye verdiğim vergilerle bu adamın 6 tane çocuğuna bakıyorum. Annesi babası ölür, kimsesi olmaz, bir yasaklı madde bağımlılığı olur. Çocuğu devlet alır en çok desteklediğimiz şey. Bu şimdi 33 yaşında o kadından o kadına giden adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?

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"ALIN BİR MADENDE ÇALIŞTIRIN"

Çocuklar başımın tacı bu adamı da alın ozaman kardeşim bir madende çalıştırın. O kadından o kadına gezip önünde oynayıp TikTok çekene kadar gitsin kömür çıkarsın, metro kazsın, kanalizasyon çukuru kazsın.

"NİYE SOKAKLARDA GEZİYOR 4 ÇOCUĞUNA DEVLET BAKARKEN"

Ondan 4 yapmış 2 yapmış daha 16 tane daha yapar. Bu niye sokaklarda geziyor? 4 çocuğuna devlet bakarken. Bunları çalıştıracağız bunlar da onu bunu hamile bırakmayacak.

Seni ilk çocuğunu verdikten sonra alıp bir maden ocağında çalıştırsalardı bak bakalım bunları gezmeye senin fırsatın olur muydu…" diye konuştu.

Müge Anlı'nın sözleri sonrası stüdyoda alkış sesleri yükseldi...