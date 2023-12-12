37 ilde eş zamanlı Kafes operasyonu! 257 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine 37 ilde Kafes operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
12.12.2023 - 08:38 |
İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerel ve uluslararası suç örgütlerine 37 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 257 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerel ve uluslararası suç örgütlerine 37 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 257 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.