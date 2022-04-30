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30 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti; günlük vaka sayısı 1772 olarak açıklandı.

30.04.2022 - 21:33 |
30 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

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Türkiye'de son 24 saatte yapılan 119 bin 264 testin sonucuna göre bin 772 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 3 bin 147 olarak açıklandı.

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Son 24 saatte 11 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

30 Nisan koronavirüs tablosu İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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