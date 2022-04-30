30 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 119 bin 264 testin sonucuna göre bin 772 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 3 bin 147 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 11 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.