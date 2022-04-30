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Bakan Koca 'senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı. Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini söyleyen Bakan Koca, problemin çözüldüğünü belirterek toplam aktif vaka sayısı 17.259 olduğunu söyledi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

30.04.2022 - 20:40 |
Bakan Koca 'senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259'dur." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması
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"İYİLEŞEN SAYILARI, YENİ VAKALARIN ÜZERİNDE"

Öte yandan Bakan Koca açıklamasında "İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha "ağır" ve Covid-19’la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz." dedi.

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