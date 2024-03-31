30 büyükşehirde seçim sonuçları
Türkiye yerel yöneticileri için seçimini yaptı. Oylarını kullanan vatandaşlar gözlerini şimdi de yerel seçim sonuçlarına çevirdi. 30 büyükşehirde seçim sonuçları da merak ediliyor. İşte il il seçim sonuçları gazetevatan.com'da...
31.03.2024 - 21:09 |
Türkiye'de 81 ilde ve 973 ilçedeki sandıklar kapandı, sayım başladı. Sonuçların en çok merak edildiği yerler ise, beklendiği gibi büyükşehir belediyeleri. Başta İstanbul olmak üzere başkent Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Adana, Bursa gibi şehirlerden gelen sonuçlar anbean gazetevatan.com.tr'de...