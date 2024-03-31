GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri 30 büyükşehirde seçim sonuçları
ABONE OL

30 büyükşehirde seçim sonuçları

Türkiye yerel yöneticileri için seçimini yaptı. Oylarını kullanan vatandaşlar gözlerini şimdi de yerel seçim sonuçlarına çevirdi. 30 büyükşehirde seçim sonuçları da merak ediliyor. İşte il il seçim sonuçları gazetevatan.com'da...

31.03.2024 - 21:09 |
30 büyükşehirde seçim sonuçları

Türkiye'de 81 ilde ve 973 ilçedeki sandıklar kapandı, sayım başladı. Sonuçların en çok merak edildiği yerler ise, beklendiği gibi büyükşehir belediyeleri. Başta İstanbul olmak üzere başkent Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Adana, Bursa gibi şehirlerden gelen sonuçlar anbean gazetevatan.com.tr'de...

30 büyükşehirde seçim sonuçları

ANKARA

ADANA

ANTALYA

BURSA

İZMİR

İSTANBUL

KONYA

GAZİANTEP

MERSİN

HATAY

AYDIN

BALIKESİR

DENİZLİ

DİYARBAKIR

ERZURUM

ESKİŞEHİR

KAYSERİ

KOCAELİ

MALATYA

MANİSA

KAHRAMANMARAŞ

MARDİN

MUĞLA

ORDU

SAKARYA

SAMSUN

TEKİRDAĞ

TRABZON

ŞANLIURFA

VAN

GÜNCEL HABERLER

Bilge Yılmaz, Meral Akşener’i istifaya çağırdı

Bilge Yılmaz, Meral Akşener’i istifaya çağırdı
30 büyükşehirde seçim sonuçları

30 büyükşehirde seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler