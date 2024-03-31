30 büyükşehirde seçim sonuçları

Türkiye'de 81 ilde ve 973 ilçedeki sandıklar kapandı, sayım başladı. Sonuçların en çok merak edildiği yerler ise, beklendiği gibi büyükşehir belediyeleri. Başta İstanbul olmak üzere başkent Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Adana, Bursa gibi şehirlerden gelen sonuçlar anbean gazetevatan.com.tr'de...

ANKARA

ADANA



ANTALYA

BURSA



İZMİR

İSTANBUL

KONYA



GAZİANTEP

MERSİN

HATAY

AYDIN

BALIKESİR

DENİZLİ

DİYARBAKIR

ERZURUM

ESKİŞEHİR

KAYSERİ

KOCAELİ

MALATYA

MANİSA

KAHRAMANMARAŞ

MARDİN

MUĞLA

ORDU

SAKARYA

SAMSUN

TEKİRDAĞ

TRABZON

ŞANLIURFA

VAN