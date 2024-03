3 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ve eziyet davasında cezalar belli oldu

Altındağ ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı taksi şoförü Yaşar Can Ü.’den hamile olan Keziban Ç., 8 Kasım 2022'de doğum sancısı başlayınca 112'yi aradı. Sağlık ekipleri, Keziban Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparken, evde bulunan 3 yaşındaki kızı H.Ç.'nin vücudunda morluk ve yara izleri olduğunu fark etti. Kadınla birlikte çocuğu da hastaneye götüren ekipler, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesine başvurulan Keziban Ç., birlikte yaşadığı Yaşar Can Ü.’nün, ayrıldığı eşinden olan kızını dövdüğünü ve vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü. Gözaltına alınan Yaşar Can Ü., emniyetteki ifadesinde, çocuğun kendisinin değil, zaman zaman küçük kızın birlikte kaldığı anneanne ve teyzesi tarafından dövüldüğünü iddia etti. Yaşar Can Ü., çıkarıldığı mahkemece 'kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' ve 'eziyet' suçlarından tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMAR TESPİTİ İDDİANAMEDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yaşar Can Ü. ve Keziban Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenede H.Ç.'nin vücudunda çok sayıda ikinci derece yanık yarası, ezilme ve morluk belirlendiği, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği ve 1 ay sonra uzmanlar eşliğinde ifadesinin alındığı belirtildi. H.Ç.'nin, kendisini döven ve kalçasındaki yarayı çakmakla yapan kişinin Yaşar Can Ü. olduğunu söylediği aktarıldı. H.Ç.'nin yapılan incelemede de cinsel istismara uğradığının belirlendiği bildirildi. İddianamede, sanıkların 'çocuğa karşı eziyet' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

ANNEYE BERAAT

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yaşar Can Ü., tutuksuz sanık Keziban Ç. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Şatır, bir önceki celsede Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını hatırlatarak, sanıklara son savunmaları için söz hakkı verdi. Sanık Yaşar Can Ü., iddia edildiği gibi çocuğun cinsel istismara uğradığına dair dosyada net deliller olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti. Tutuksuz sanık Keziban Ç. de suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatini istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yaşar Can Ü.’ye 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 8 yıl, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan da 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutusuz sanık Keziban Ç.'nin üzerine atılı tüm suçlardan beratine karar verdi. (DHA)

