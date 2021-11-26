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3 TIR ve yolcu otobüsü zincirleme kaza yaptı! 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yoğun sis nedeniyle 3 TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında hostes Selma Tekol (41) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

26.11.2021 - 15:53 | | Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)
3 TIR ve yolcu otobüsü zincirleme kaza yaptı! 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Dinar-Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden 11 AAN 449 plaka TIR’ın şoförü İsmail Öz ile 57 AAZ 247 plakalı TIR’ın şoförü Adem Karakolcu, yoğun sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Bu sırada arkadan gelen Adnan Başat'ın (55) kullandığı 32 PT 040 plakalı yolcu otobüsü, yan yana giden TIR’lara çarptı. Arkadan gelen Bilal Altınbaş (45) yönetimindeki 32 AAF 766 plakalı TIR da otobüse çarptı.

Kazada, otobüste hostes olarak çalışan Selma Tekol hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Adnan Başat, yedek sürücü Kamil Usta (33), yolculardan Ali Yıldırım (26) ve Serkan Kayaaltı (38) ile TIR şoförü Bilal Altınbaş yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Selma Tekol'un cenazesi ise Dazkırı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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