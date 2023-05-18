3 çocuk, 1 bebek düşen uçaktan sağ kurtuldu

Kolombiya'dan kalkan ve içinde 11 aylık bir bebek, 3 çocuk ve 3 yetişkinin de olduğu HK 280 uçağı, 1 Mayıs'ta ülkenin Caquetá bölgesindeki Amazon ormanlarında düştü ve kayıplara karıştı. Yetkililer o tarihten beri gece gündüz demeden uçağın enkazına ulaşmaya ve bir umut hayatta kalanları bulmaya çalışıyordu. Kazanın üzerinden geçen 17 günün ardından tüm dünyayı şaşkına çeviren haber Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun resmi Twitter hesabından duyuruldu.

İÇLERİNDE 11 AYLIK BEBEK DE VARDI

7 kişilik küçük uçakta 13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque bulunuyordu. Günler sonra ormanın derinliklerinde uçağın enkazına ulaştı. Ancak enkazda pilot ve iki yetişkinin cesedini bulan yetkililer, bir bebek ve üç çocuğu göremedi. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma başlatan ekipler, çocukların hayatta kaldığını keşfetti.

Yetkililer çocukların uçaktan kurtulduktan sonra yardım aramak için ormanın içine ilerlediğine inanıyor. Ormandaki her bir detayı inceleyen ekipler, çocukların yediği meyvelerden bebeğin biberonuna kadar tüm kanıtları tek tek toplayıp fotoğrafladı.

KARDEŞLERİ İÇİN GEÇİCİ BARINAK KURMUŞ

Yerel basın, 13 yaşındaki büyük çocuğun sığınabilecekleri geçici bir barınak kurduğunu açıkladı. Barınak çevredeki bitkilerden yapılmıştı.

Geçici barınağın olduğu alanda çocukların yedikleri meyvelerin kalıntıları da vardı. Havadan ve karadan aranan ormanda, çocukları bulabilmek için arama köpekleri de yer alıyor.

'ÜLKE İÇİN BÜYÜK BİR SEVİNÇ'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından "Askerlerimizin çetin aramaları sonucu Guaviare'de düşen uçaktaki 4 çocuğu sağ olarak bulduk. Ülke için büyük bir sevinç" dedi. Ancak henüz çocuklara ulaşılamadan böyle bir tweet atması nedeniyle devlet başkanı eleştiriliyor. Çocukların sağlık durumları ya da nasıl hayatta kaldıklarına dair detaylar henüz paylaşılmadı.

Uçağın 1 Mayıs'ta mekanik bir sorun nedeniyle düştüğüne inanılıyor.