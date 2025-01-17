3 çocuğunun annesini döverek öldüren katilden pişkin savunma: Ailesi olayı medyatikleştiriyor

Olay, geçen yıl 3 Ağustos'ta Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Ecer ve dini nikah ile birlikte yaşadığı, en büyüğü 7 yaşında 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak arasında evde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Ecer, Bayrak'ı darbetti. Baygın şekilde kanlar içerisinde kalan Bayrak, Ecer ve arkadaşı A.E. tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Bayrak, kurtarılamadı. Olayın ardından Ziya Ecer ile evde bulunan delilleri kararttıkları iddia edilen A.E. (32), N.B. (22), Ö.B. (25) ve R.B. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ecer tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Ziya Ecer'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi. İddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ikinci duruşması, bugün Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ecer, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu.

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'BABAM CEZAEVİNDE, ANNEM ÖLDÜ'

Tanıkların dinlendiği duruşmada, çiftin çocukları da dinlendi. Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde dinlenen R.E. (8), "Halam ve kardeşlerimle yaşıyorum. Daha önce annemle yaşıyordum. Babam cezaevinde, annem öldü" dedi. R.E.'nin sözleri, salonda Bayrak'ın yakınlarının gözyaşlarına neden oldu. Duruşmada savunma yapan Ecer ise "Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Pınar'ın ailesi olayı çarpıtıyor, medyatikleştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki delil karartma iddialarını kabul etmeyip, beraatlarini istedi. Duruşmaya katılan Bayrak'ın ailesi, sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti. Duruşmada müşteki avukatları, Pınar Bayrak'ın ailesine teslim edilen cep telefonunu incelenmesi için mahkemeye sundu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Sanık Ecer'in tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi, delillerin incelenmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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