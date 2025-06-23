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Gündem3 ayda ilk kez kameraya yakalandı: 10 fotokapan binlerce hektara kuruldu
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3 ayda ilk kez kameraya yakalandı: 10 fotokapan binlerce hektara kuruldu

23.06.2025 - 11:26Güncellenme Tarihi:
3 ayda ilk kez kameraya yakalandı: 10 fotokapan binlerce hektara kuruldu

Küre Dağları Milli Park'ına 3 ay önce kurulan 10 fotokapan sonunda onları görüntüledi. 3 aylık süreçte kurtların doğal yaşam davranışları kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü tarafından kurtların yaşam alanlarındaki davranışlarını araştırmak için Küre Dağları Milli Parkı'na, ocak ayında 10 fotokapan yerleştirildi.

3 ayda ilk kez kameraya yakalandı: 10 fotokapan binlerce hektara kuruldu

Fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta belirlenen noktalara kuruldu. Kurtların varlığı ve mevsimlere göre davranışlarını tespit etmek için yapılan çalışmada, 3 aylık süreçte kurtların davranışları görüntülendi. Görüntülerde; bir kurdun doğal ortamında güçlü sesle bağırması da yer aldı.

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