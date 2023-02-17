248 saat sonra enkazdan sağ çıkan Aleyna Ölmez dünya basınında gündem oldu

Tüm Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları 11. günde de devam ediyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı’nda depremin 248’inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Doktorlar, Ölmez'in ilk tedavisini çocuk acilde yaptı.

İLK KEZ KONUŞTU

Tedavi esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ölmez, iyi durumda olduğunu belirterek, “Teşekkür ederim. Bir şey yoktu elimde. Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım” dedi. Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise "Mutluyuz çok şükür, inşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a 11 gündür dua ediyorduk, hamdolsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN ALEYNA ÖLMEZ’İN AİLESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ambulans uçakla Ankara’ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna Ölmez’in sağlık durumu halkında Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar’dan bilgi aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna’nın durumunun iyi olduğunu öğrenmekten mutlu olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah kısa zamanda hemen servise de çıkar. Süratle inşallah şifasını görürüz, sağlıklı halini de görme fırsatını elde ederiz” diye konuştu.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Aleyna'nın mucize kurtuluşu dünyada gündem oldu. İngiliz medyasının önde gelen gazetelerinden olan Dailymail, Aleyna'yı manşete taşıdı. Gazete söz konusu haberinde '248. saatte mucize' başlığını kullandı.

Avrupa'nın en önemli medya kuruluşlarından olan Euronews de söz konusu olayı ilk sayfadan okuyucularına sundu. Euronews haberinde olayın detaylarını anlatarak '248. saatte 2 kadın enkazdan kurtarıldı' başlığını attı.

TEK KELİMELİK 'MUCİZE'

Aleyna'nın mucize kurtuluşunu Middle East Eye gazetesi de okuyucularına sundu. Gazete haberinde Aleyna'yla birlikte bir de erkek çocuğunun kurtarıldığını belirterek haberinde 'Genç kız ve erkek, 10 gün sonra enkazdan çıkartıldı' başlığını attı.