Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6 milyar 802 milyonun üzerinde nakdi yardımda bulunuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin durduğu iddiasıyla ilgili olarak, "Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz." dedi. Oktay, "Şu ana kadar 6 milyar 802 milyonun üzerinde nakdi yardımda bulunuldu." açıklamasında bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

35 bin 250 arama kurtarma personeli çalışıyor. 11 ilimizde 200'ün altında şu andaki enkaz çalışmaları devam eden ilimiz. Hatay en fazla olanı. Diyarbakır'da tek bir binamızda devam ediyor. Adıyaman'da 4. Arama kurtarma faaliyetlerinde son ana kadar her türlü çabayı sarf etmekte kararlıyız. 264 bin 389 personelimiz yine tüm farklı birimlerde çalışmalarına devam ediyorlar. 12 binin üzerinde iş makinesi var. 374 bin 313 tahliye edilen kişi var. Bir konuya özellikle dikkat çekmiştim. Bununla ilgili de dezenformasyon çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Refakatsız çocuklar. Çocuklar bizim başmızın tacıdır, asla birini bile hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyiz, hiç kimseye de muhtaç etmeyiz. 1589 refakatsiz çocuklarımızın sayısı. Ailelerine teslim edilen çocuk sayısı 953'tür.

Hayatı normalleştirmeye dönük çalışmalarımız eşzamanlı devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. 172 bin 780 çadır kurulmuş durumda. Katar'dan 10 bin konteyner sevk edilmeye başlandı. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 597 bin 594 binanın hasar tespiti yapılmış durumda. 75 bin 717 bina ya yıkılmış ya da ağır hasarlı. Az hasarlı ve hasarsız bina sayısı daire olarak 1 milyon 900 bin civarında. Salgın konusunda Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor. 10 bin liralık destek ödememiz vardı. Bu 10 bin liralık destek, afette hasarsızın dışında kalan tüm hanelere ilişkin bir ödemedir.Şu ana kadar 6 milyar 802 milyonun üzerinde nakdi yardımda bulunuldu.

Tek Yürek Kampanyası'na katılan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bir olduk, dayanışma içerisinde olduk. Bu da Türkiye'nin zor zamanlardaki gücünü gösteriyor.