21 ilde DEAŞ operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
21 ilde terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen BOZDOĞAN-18 operasyonu kapsamında 51 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen BOZDOĞAN-18 operasyonu kapsamında 51 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konduğunu açıkladı.
Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını paylaştı.
2️⃣1️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-18” operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/ycAoxl3mVX