2025 YKS tarihleri belli oldu! ÖSYM duyurdu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek" diye konuştu.
13.11.2024 - 11:21 |
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini belirlediğini belirterek, sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını ifade eden Ersoy, 2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulamasının 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testlerinin ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.
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