GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 2025 YKS tarihleri belli oldu! ÖSYM duyurdu

2025 YKS tarihleri belli oldu! ÖSYM duyurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

13.11.2024 - 11:21 |
2025 YKS tarihleri belli oldu! ÖSYM duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini belirlediğini belirterek, sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını ifade eden Ersoy, 2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulamasının 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testlerinin ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

GÜNCEL HABERLER

2025 YKS tarihleri belli oldu! ÖSYM duyurdu

2025 YKS tarihleri belli oldu! ÖSYM duyurdu

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili Bakan Güler'den açıklama: 25 Kasım'ı bekleyin

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili Bakan Güler'den açıklama: 25 Kasım'ı bekleyin

Ehliyetlerini değiştirmeyenler dikkat! Yılbaşında süre bitiyor

Ehliyetlerini değiştirmeyenler dikkat! Yılbaşında süre bitiyor