GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 2024-ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM Ales sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2024-ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM Ales sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı. Peki ÖSYM Ales sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

15.08.2024 - 15:46 |
2024-ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM Ales sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES sonuçları 5 yıl boyunca kullanılabiliyor. 2024 yılında ALES’e giren bir adayın puanı 2029 yılına kadar geçerli olacak.

ALES SONUÇ EKRANI - TIKLA ÖĞREN

GÜNCEL HABERLER

Ordu'da patozcuların fındık mesaisi: Saatte 3 bin 500 lira kazanıyorlar

Ordu'da patozcuların fındık mesaisi: Saatte 3 bin 500 lira kazanıyorlar

Bülent Uygun'un kızı şeker komasına girdi! Açıklama geldi

Bülent Uygun'un kızı şeker komasına girdi! Açıklama geldi

Kurtulmuş TBMM’de Filistin oturumunu başlattı! "Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz"

Kurtulmuş TBMM’de Filistin oturumunu başlattı! "Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz"