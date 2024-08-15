2024-ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM Ales sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı. Peki ÖSYM Ales sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
15.08.2024 - 15:46 |
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ALES puanı kaç yıl geçerli?
ALES sonuçları 5 yıl boyunca kullanılabiliyor. 2024 yılında ALES’e giren bir adayın puanı 2029 yılına kadar geçerli olacak.